ЦБ установил курс доллара ниже 81 рубля впервые с лета 2023 года

Официальный курс американского доллара, установленный Центробанком РФ, впервые с лета 2023 года опустился ниже 81 рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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В частности, официальный курс доллара на 22 апреля установили на уровне 80 рублей 75 копеек - на 38 копеек дешевле, чем на 21 апреля.

Также был снижен курс китайского юаня - до 11 рублей 6 копеек (-2 копейки). Евро, наоборот, подорожал сразу на рубль и 45 копеек - до 93 рублей 67 копеек.

Ранее ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева заявила, что укрепление рубля связано с активными продажами валюты со стороны Центробанка РФ и экспортеров, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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