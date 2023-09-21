ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 30 процентов

Как и предыдущие подобные решения, новое повышение также объяснили целью «как можно скорее установить курс на дефляцию, закрепить инфляционные ожидания и контролировать ухудшение ценовой динамики».

«Показатели инфляции и её основные тенденции будут тщательно отслеживаться, и Комитет продолжит использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты решительно, в соответствии с основной целью стабильности цен», - говорится в сообщении.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его правительство прилагает все усилия для решения проблемы высокой инфляции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

