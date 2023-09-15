Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 13%
Совет директоров Центробанка России принял решение повысить ключевую ставку c 12% до 13%, сообщает пресс-служба регулятора.
В сообщении говорится, что инфляционное давление в экономике РФ остается высоким, внутренний спрос опережает возможности выпуска, а курс рубля в летние месяцы ослаб.
«В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году», - отметили в ЦБ РФ.
В ведомстве добавили, что для достижения поставленных целей потребуется продолжительный период жёстких денежно-кредитных условий в экономике.
Ранее в августе Банк России «в целях ограничения рисков для ценовой стабильности» резко повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru