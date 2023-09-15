Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 13%

В сообщении говорится, что инфляционное давление в экономике РФ остается высоким, внутренний спрос опережает возможности выпуска, а курс рубля в летние месяцы ослаб.

«В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году», - отметили в ЦБ РФ.

В ведомстве добавили, что для достижения поставленных целей потребуется продолжительный период жёстких денежно-кредитных условий в экономике.

Ранее в августе Банк России «в целях ограничения рисков для ценовой стабильности» резко повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».