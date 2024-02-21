ЦБ: Страхование вкладов не распространяется на средства в электронных кошельках

Страхование вкладов не распространяется на средства в электронных кошельках. Такое разъяснение сделал Центробанк после отзыва лицензии у «Киви банка».

Ранее сегодня Банк России отозвал лицензию у Киви банка. Финансовая организация является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей.

«Никакого импорта»: Россия не может договориться с китайскими банками из-за угроз США

На этом фоне пополнение «Киви кошелька» и снятие с него средств стали недоступны. Кроме того, платежная система Contact, с помощью которой можно отправить деньги за границу и пополнить иностранные карты, перестала работать.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:СтрахованиеОтзыв ЛицензииЦентробанк

Горячие новости

Все новости

партнеры