ЦБ: Страхование вкладов не распространяется на средства в электронных кошельках
Страхование вкладов не распространяется на средства в электронных кошельках. Такое разъяснение сделал Центробанк после отзыва лицензии у «Киви банка».
Ранее сегодня Банк России отозвал лицензию у Киви банка. Финансовая организация является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей.
На этом фоне пополнение «Киви кошелька» и снятие с него средств стали недоступны. Кроме того, платежная система Contact, с помощью которой можно отправить деньги за границу и пополнить иностранные карты, перестала работать.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru