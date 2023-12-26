ЦБ: Средняя ставка по вкладам в России выросла до 14,52%

Показатель начал расти с повышением ключевой ставки ЦБ в июле 2023 года. В дальнейшие месяцы года тенденция сохранялась. В ноябре ставка по вкладам достигла 13,64%. К началу декабре она доросла до 14%, а во второй декаде месяца составила уже 14,52%, уточняет регулятор.

В середине декабря ЦБ в очередной раз повысил ключевую ставку, она достигла 16%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина при этом подчеркнула, что начать использовать этот инструмент нужно было еще весной 2023 года.

Ранее опрос «инФОМ» продемонстрировал, что в декабре 2023 года инфляционные ожидания россиян резко выросли, составив 14,2%, передает «Радиоточка НСН».



