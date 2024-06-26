ЦБ: Средняя максимальная ставка по вкладам обновила максимум с апреля 2022 года

Последний раз показатель достигал таких значений в апреле 2022 года (16,58% по итогам первой декады), а в первой декаде марта того же года был зафиксирован самый высокий показатель средней максимальной ставки за всю историю наблюдения.

Средняя максимальная ставка рассчитывается по данным Сбербанка, Россельхозбанка, ВТБ, Газпромбанка, Совкомбанка, Альфа-банка, «Открытия», Москредитбанка, Промсвязьбанка и Т-банка.

Ранее стало известно, что в 2025 году в России намерены запустить жилищные вклады, отмечает RT.

