ЦБ: Средняя максимальная ставка по вкладам обновила максимум с апреля 2022 года

Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках увеличилась на 0,31 процентного пункта (п. п.) по итогам второй декады июня и достигла 16%, следует из статистики, опубликованной на сайте Центробанка.

Депутаты предложили освободить пенсионеров от налога на доход от вкладов

Последний раз показатель достигал таких значений в апреле 2022 года (16,58% по итогам первой декады), а в первой декаде марта того же года был зафиксирован самый высокий показатель средней максимальной ставки за всю историю наблюдения.

Средняя максимальная ставка рассчитывается по данным Сбербанка, Россельхозбанка, ВТБ, Газпромбанка, Совкомбанка, Альфа-банка, «Открытия», Москредитбанка, Промсвязьбанка и Т-банка.

Ранее стало известно, что в 2025 году в России намерены запустить жилищные вклады, отмечает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЭкономикаКредитыЦентробанк

Горячие новости

Все новости

партнеры