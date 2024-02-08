ЦБ: спрос населения на валюту в январе упал на 43%
Россияне в январе значительно снизили темпы покупки иностранной валюты после сезонного повышения спроса в конце 2023 года. Об этом говорится в обзоре финансовых рисков Центробанка.
По данным регулятора, в декабре население приобрело иностранную валюту на 188,5 миллиарда рублей. В январе показатель существенно снизился - до 105,8 миллиарда.
Отмечается, что в январе курс рубля укрепился по отношению к доллару на 0,4%. Минимального значения американская валюта достигала 15 января - 87,6 рубля.
Министерство финансов России 7 февраля вернулось к покупкам валюты и золота в эквиваленте 3,7 миллиарда рублей. В рамках бюджетного правила на эти цели выделили 73,2 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru