Аналитик: покупка Минфином валюты не повлияет на курс рубля

Решение Министерства финансов России перейти от продажи валюты к ее покупке не повлияет на курс рубля, сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова.

Курс доллара впервые с 16 января вырос до 91 рубля

По его словам, важнее февральское решение Банка России по ключевой ставке и возможные новые санкции. По словам эксперта, причина смены тактики — ожидание роста поступлений валюты от экспортеров, поскольку цены на нефть в январе превышали декабрьские. Он указал, что ежедневная покупка 3,7 миллиарда рублей составляет менее 5% от суточного оборота валютного рынка. Вероятнее всего, курс российской национальной валюты будет держаться в диапазоне 87,6-93,3 за доллар. Если доллар будет стоит более 95 рублей, власти задействуют все доступные меры для укрепления рубля.

Ранее финансист рассказал, как сделка по «Яндексу» повлияла на курс рубля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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