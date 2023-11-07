ЦБ спрогнозировал снижение инфляции в РФ весной 2024 года
Годовая инфляция в России пойдет на спад весной 2024 года, говорится в докладе Центробанка о денежной-кредитной политике. Документ размещен на сайте регулятора.
Аналитики ЦБ полагают, что в четвертом квартале 2023-го годовая инфляция в РФ продолжит расти. По итогам года показатель составит 7-7,5%.
Темпы роста цен пойдут на спад во втором квартале 2024 года, указали в Центробанке. Регулятор считает, что этому будет способствовать увеличение сберегательной активности населения.
В дальнейшем годовая инфляция будет находиться в районе 4%, прогнозирует ЦБ.
Центробанк на заседании 27 октября поднял ключевую ставку с 13% до 15% годовых. Регулятор заявил о готовности к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики в случае усиления инфляционного давления, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru