ЦБ спрогнозировал снижение инфляции в РФ весной 2024 года

Аналитики ЦБ полагают, что в четвертом квартале 2023-го годовая инфляция в РФ продолжит расти. По итогам года показатель составит 7-7,5%.

Темпы роста цен пойдут на спад во втором квартале 2024 года, указали в Центробанке. Регулятор считает, что этому будет способствовать увеличение сберегательной активности населения.

В дальнейшем годовая инфляция будет находиться в районе 4%, прогнозирует ЦБ.

Центробанк на заседании 27 октября поднял ключевую ставку с 13% до 15% годовых. Регулятор заявил о готовности к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики в случае усиления инфляционного давления, передает «Радиоточка НСН».

