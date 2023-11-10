ЦБ спрогнозировал падение темпов роста кредитования в 2024 году

Интерес населения к кредитам будет снижаться на фоне жесткой денежно-кредитной политики и роста склонности к сбережениям, полагают в ЦБ. В регуляторе отметили, что банки будут аккуратнее подходить к выдаче новых займов.

Также ЦБ указал на ускорение темпов роста розничного кредитования в октябре по сравнению с сентябрем.

Ранее сообщалось, что суммарный объем кредитов граждан и бизнеса впервые превысил 100 триллионов рублей. Большая часть займов населения пришлась на ипотеку - 17,1 триллиона, передает «Радиоточка НСН».

