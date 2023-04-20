ЦБ сообщил о росте чистой прибыли российских банков
Чистая прибыль российских финансовых организаций значительно выросла в марте 2023 года, сообщают СМИ со ссылкой на материалы Центрального банка.
В марте 2023 года чистая прибыль увеличилась на 13% и достигла 330 миллиардов рублей. Всего за первый квартал - 881 миллиард, уточнил финансовый регулятор.
Показатель вырос за счет увеличения чистых процентных и комиссионных доходов. Также на размер прибыли повлияли операции с ценными бумагами, отметили аналитики ЦБ.
Переводы в цифровых рублях будут бесплатными для граждан, заявила в ходе выступления в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Лимит для пополнения электронного кошелька составит 300 тысяч рублей в месяц, передает «Радиоточка НСН».
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