Набиуллина призвала не допустить самоизоляции российской экономики

Экономика России ни в коем случае не должна самоизолироваться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая с отчетом в Госдуме.

«Да, должно быть импортозамещение, особенно по критическим элементам, технологиям, товарам и продукции. Но мы должны торговать с миром», - приводит ее слова РИА Новости.

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Ранее глава Центробанка заявила, что введенные Западом в 2022 году антироссийские санкции превысили самые пессимистичные ожидания. По ее словам, к такому санкционному напору невозможно было подготовиться. Россия эффективно среагировала благодаря сбалансированной политике последних лет и опыту борьбы с кризисами, отметила Набиуллина, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЭкономикаЭльвира Набиуллина

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