ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% третий раз подряд
ЦБ в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, сообщили в Банке России.
«Совет директоров Банка России 10 февраля 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых», - говорится на сайте регулятора.
В Центробанке отметили, что динамика экономической активности восстанавливается и превосходит октябрьские ожидания регулятора, однако проинфляционные риски пока что усиливаются в связи с ускорением исполнения бюджетных расходов, ухудшением условий внешней торговли и состоянием рынка труда.
Годовая инфляция составила 11,8% после 11,9% в декабре 2022 года, согласно оценке на 6 февраля.
«По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», - отметили в ЦБ.
Ранее экономисты рассказали в беседе с НСН, что Центробанк, вероятнее всего, оставит ключевую ставку на прежнем уровне.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+12 392 / сут.
Умерли
395 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+7 503 / сут.
- Мэры Харькова и Киева сообщили о новых взрывах
- ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% третий раз подряд
- Асад назвал ситуацию в Сирии катастрофической
- Денис Глушаков подписал контракт с «Пари Нижний Новгород»
- Россия предложила Западу незамедлительно снять санкции с Сирии
- Телеграм: Кто взорвал газопровод РФ и аэростат КНР
- Собянин отметил рост числа МСП в ключевых отраслях экономики Москвы
- МИД КНР: США должны объясниться после расследования Херша
- Флорист рассказала, как сэкономить на букете ко Дню святого Валентина
- Суд арестовал на два месяца фигурантов дела о взрыве газа в Новосибирске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru