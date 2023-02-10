ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% третий раз подряд

«Совет директоров Банка России 10 февраля 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых», - говорится на сайте регулятора.

В Центробанке отметили, что динамика экономической активности восстанавливается и превосходит октябрьские ожидания регулятора, однако проинфляционные риски пока что усиливаются в связи с ускорением исполнения бюджетных расходов, ухудшением условий внешней торговли и состоянием рынка труда.

Годовая инфляция составила 11,8% после 11,9% в декабре 2022 года, согласно оценке на 6 февраля.

«По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», - отметили в ЦБ.



Ранее экономисты рассказали в беседе с НСН, что Центробанк, вероятнее всего, оставит ключевую ставку на прежнем уровне.

