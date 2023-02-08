Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции в России

Неделей ранее инфляция составляла 0,21 п.п. С начала 2023 года потребительские цены в РФ выросли на 1 п.п., свидетельствуют данные федеральной службы.

Помимо прочего, в Росстате отметили рост цен на плодоовощную продукцию. За неделю инфляция в этой категории ускорилась с 3,5 п.п. до 5,1 п.п.

Больше всего подорожали огурцы — на 12,7 п.п., уточнили в федеральной службе.

Правительство России добивается от Центрального банка снижения ключевой ставки, сообщило ранее американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники. В кабмине эту информацию опровергли.

