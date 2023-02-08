«Удобоваримая ситуация»: Экономисты исключили изменение ключевой ставки Центробанка

В России складывается достаточно комфортная ситуация с экономическим ростом и инфляцией, ключевую ставку можно было бы снизить, но Центробанк, вероятнее всего, оставит ее на прежнем уровне. Об этом НСН заявили экономист Денис Ракша и директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

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Ранее стало известно, что Банк России соберется на очередное заседание 10 февраля. Соответствующая информация размещена на сайте Центробанка. Сейчас ключевая ставка Центробанка составляет 7,5%. Ракша усомнился, что Банк России решится на изменение ключевой ставки.

«Все сходятся на том, что ключевая ставка останется неизменной. Центробанк будет ждать дальнейшего развития событий, чтобы понять, в каком направлении ему двигаться. Обозначен таргет: на этот год запланирован достаточно низкий уровень инфляции — 5-7%, к концу 2024 года Банк России хочет свести ее к отметке 4%. Теоретически в нынешних условиях можно было бы снизить ключевую ставку, но полагаю, что Банк России не будет торопиться с этим решением, поскольку непонятно, что будет происходить с балансом внешней торговли, с курсом рубля и так далее», — сказал Ракша.

Согласился с коллегой и Кабаков.

«Сейчас существует много рисков геополитического характера. Центробанк отмечает определенные потенциальные инфляционные риски в ближайшее время, поэтому я думаю, что ставка останется неизменной, хотя и можно было бы ожидать некоторого снижения ставки. В целом же сейчас ситуация с инфляцией и с экономическим ростом достаточно удобоваримая», — заявил он.

Ракша добавил, что кардинальных перемен для бизнеса ожидать не приходится.

«На бизнес решения Центробанка мгновенного непосредственного влияния не оказывают, если не считать банковский бизнес. Предпринимателям нужно всегда краем глаза следить за тем, что делает Центробанк, но сейчас каких-то резких движений не предвидится, поэтому бизнес может спокойно работать дальше с оглядкой на Банк России, ставку и так далее», — отметил экономист.

Ранее агентство Bloomerg заявило, что правительство России оказывает давление на Центробанк, склоняя его к более оптимистичным экономическим прогнозам. Об этом сообщило агентство НСН.

