ЦБ снизил официальный курс доллара на пятницу до 66,24 рубля
Официальный курс доллара на 6 мая 2022 года установлен на уровне 66,2378 рубля, сообщает пресс-служба Центробанка РФ. Это на три рубля 17,82 копейки ниже предыдущего показателя.
В сообщении регулятора также говорится, что официальный курс евро был установлен на уровне 70,0662 рубля - на два рубля 71,53 копейки ниже, чем днём ранее.
Ранее курс доллара на Московской бирже опустился ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года, однако затем американская валюта подорожала до 66,37 рубля.
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