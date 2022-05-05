ЦБ снизил официальный курс доллара на пятницу до 66,24 рубля

В сообщении регулятора также говорится, что официальный курс евро был установлен на уровне 70,0662 рубля - на два рубля 71,53 копейки ниже, чем днём ранее.

Ранее курс доллара на Московской бирже опустился ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года, однако затем американская валюта подорожала до 66,37 рубля.