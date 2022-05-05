ЦБ снизил официальный курс доллара на пятницу до 66,24 рубля

Официальный курс доллара на 6 мая 2022 года установлен на уровне 66,2378 рубля, сообщает пресс-служба Центробанка РФ. Это на три рубля 17,82 копейки ниже предыдущего показателя.

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В сообщении регулятора также говорится, что официальный курс евро был установлен на уровне 70,0662 рубля - на два рубля 71,53 копейки ниже, чем днём ранее.

Ранее курс доллара на Московской бирже опустился ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года, однако затем американская валюта подорожала до 66,37 рубля.

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ФОТО: pxhere.com
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