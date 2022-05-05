Доллар упал ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года

В начале торгов стоимость американской валюты ненадолго снизилась до этой отметки, однако уже к 10:24 мск доллар подорожал на 0,11%, до 66,37 рубля.

При этом курс евро на Мосбирже снижался до 70,14 рубля. Европейская валюта потеряла 0,43%.

Накануне на торгах стоимость евро опускалась до 69,8 рубля, напоминает телеканал «360».

