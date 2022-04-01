ЦБ смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц

«Банк России установил на ближайшие шесть месяцев новые пороги по суммам переводов средств за рубеж для граждан», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что переводы с банковских и брокерских счетов нерезидентов из недружественных стран приостановлены на полгода.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН отмечал, что на сегодняшний день целостность банковской системы находится под угрозой. При этом экс-глава Центробанка Сергей Дубинин подчеркивал, что спецоперация на Украине только начинает сказываться на экономической ситуации в России.

