Клиенты Сбербанка не смогут переводить деньги в долларах и фунтах

Сбербанк объявил, что его клиенты больше не смогут делать переводы в другие банки в долларах США, фунтах, датских и шведских кронах, канадских долларах.

В сообщении на сайте финансовой организации отмечается, что в пятницу, 18 марта, вступили в силу санкционные ограничения на валютные операции с корреспондентскими счетами в американских банках. В Сбербанке пояснили, что они коснулись межбанковских переводов по номеру счета для населения в валюте по России и за рубеж.