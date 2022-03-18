Клиенты Сбербанка не смогут переводить деньги в долларах и фунтах
Сбербанк объявил, что его клиенты больше не смогут делать переводы в другие банки в долларах США, фунтах, датских и шведских кронах, канадских долларах.
В сообщении на сайте финансовой организации отмечается, что в пятницу, 18 марта, вступили в силу санкционные ограничения на валютные операции с корреспондентскими счетами в американских банках. В Сбербанке пояснили, что они коснулись межбанковских переводов по номеру счета для населения в валюте по России и за рубеж.
Теперь зарубежные переводы в приложении возможны только в евро.
Вместе с тем в офисах Сбербанка по-прежнему есть возможность отправлять переводы в другие банки как по России, так и за рубеж в рублях, евро, иенах, швейцарских франках, норвежских кронах и сингапурских долларах.
Финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» в сложившейся экономической ситуации рекомендовал россиянам на полгода положить свободные деньги в банк под 20% и посоветовал «не связываться» с иностранной валютой.
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