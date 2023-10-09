ЦБ: россияне в сентябре приобрели валюту почти на 40 млрд рублей
Граждане России в сентябре купили валюту на 39,4 миллиарда рублей. Об этом сообщил Центробанк в обзоре рисков финансовых рынков.
Отмечается, что после двух месяцев активных продаж в сентябре россияне вновь начали приобретать иностранную валюту. Объемы продажи снизились до 14,4 миллиарда рублей.
При этом ЦБ скорректировал методику подсчета покупки и продажи валюты физлицами. Регулятор стал учитывать операции отдельных организаций.
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже 9 октября превысил 102 рубля и обновил годовой максимум. Евро подорожал до 107 рублей, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «НАШЕ Радио» разыграет уникальную коллекцию рок-фарфора
- Группа «АнимациЯ» выступит в трех городах тура победителей «Молодых Ветров»
- Вертолеты ВВС Израиля нанесли удары по территории Ливана
- ЦБ: россияне в сентябре приобрели валюту почти на 40 млрд рублей
- Французский политик Филиппо заявил о конце союза с Германией
- СМИ: Госдума в октябре рассмотрит изменения в закон о выборах президента
- Хабиб Нурмагомедов вслед за Хасбиком поддержал Палестину
- Рогов заявил о четырех взрывах в Токмаке Запорожской области
- Россиянин погиб в Израиле в результате атаки ХАМАС
- Доллар упал ниже 99 рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru