ЦБ: россияне в сентябре приобрели валюту почти на 40 млрд рублей

Граждане России в сентябре купили валюту на 39,4 миллиарда рублей. Об этом сообщил Центробанк в обзоре рисков финансовых рынков.

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Отмечается, что после двух месяцев активных продаж в сентябре россияне вновь начали приобретать иностранную валюту. Объемы продажи снизились до 14,4 миллиарда рублей.

При этом ЦБ скорректировал методику подсчета покупки и продажи валюты физлицами. Регулятор стал учитывать операции отдельных организаций.

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже 9 октября превысил 102 рубля и обновил годовой максимум. Евро подорожал до 107 рублей, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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