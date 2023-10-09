«Рост рисков»: Ослабление рубля связали с событиями на Ближнем Востоке

«В определенной степени рост геополитических рисков приводит к укреплению доллара по отношению ко многим валютам. В текущей ситуации нужно дождаться некой стабилизации на внешних площадках. Рубль, наверное, даже с большей скоростью реагирует на укрепление доллара. Если говорить про прогноз, я бы пока закладывал текущий уровень в 99 рублей. Если спекулятивная накачка будет продолжаться, то вполне можем уйти на 104 рубля. Как только ситуация на Ближнем Востоке начнет стабилизироваться, мы увидим обратное движение. Вполне вероятно, что рубль укрепится гораздо сильнее, чем остальные валюты», - сказал Кабаков.

Он отметил, что власти не будут вмешиваться в ситуацию с ослаблением рубля. По словам Кабакова, доллар укрепляется по отношению и к другим валютам.

«В текущей ситуации, думаю, власти не будут вмешиваться. Если мы посмотрим на динамику доллара по отношению к другим валютам, мы увидим, что доллар укрепляется. Это бегство капитала в защитные активы, то, что сейчас происходит на глобальных рынках. В этом отношении рубль является достаточно уязвимым. Понятно, что и бизнес, и экспортеры, которым необходимо рассчитываться за товар, предпочитают переводить свои активы в защищенную валюту», - резюмировал экономист.

Ранее, 9 октября, зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью НСН заявил, что либеральные «сторонники фашизма» наносят удар России в спину при помощи искусственной девальвации национальной валюты, передает «Радиоточка НСН».

