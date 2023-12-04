ЦБ: россияне в третьем квартале перешли от покупок к продаже валюты на бирже

В третьем квартале 2023 года россияне перешли от покупок к продаже валюты, сообщил Центробанк в обзоре ключевых показателей брокеров. Об этом пишет РБК.

Курс доллара поднялся до 91 рубля

По оценке регулятора, россияне в июле-сентябре продали валюту на 4 миллиарда рублей. Это способствовало снижению давления на рубль, заявили в ЦБ.

Больше всего инвесторы продавали доллары и юани. При этом евро чаще покупали.

Валютные депозиты россиян упали до минимума за 15 лет. По состоянию на октябрь 2023 года они составили 26,8 миллиарда долларов. Общий объем валютных сбережений граждан в банках уменьшился на 1,4% - до 41,6 миллиарда долларов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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