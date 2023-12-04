Курс доллара поднялся до 91 рубля
4 декабря 202317:08
Курс доллара на Мосбирже превысил 91 рубль впервые с 14 ноября, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17:02 по московскому времени, американская валюта росла на 0,68% - до 91,02 рубля.
Евро в свою очередь прибавлял к этому моменту 0,87%, поднимаясь до 98,8 рубля. Курс юаня рос на 0,94% - до 12,7 рубля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru