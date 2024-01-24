ЦБ: Россияне ожидают инфляцию в 12,7% в январе вместо 14,2% в декабре

Инфляционные ожидания россиян в январе снизились до 12,7% вместо 14,2% в декабре. Об этом сообщается на сайте Банка России.

«Душит экономику!»: Высокая ключевая ставка не сбивает инфляцию из-за монополий

Отмечается, что наблюдаемая инфляция среди имеющих сбережения в январе составила 14%, снизившись за месяц на 0,5%. При этом среди тех, кто не имеет сбережений, наблюдаемая инфляция составила 18,2%, в декабре этот показатель составлял 19%.

Ранее, 12 января, Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в декабре 2023 года замедлилась до 7,42%, передает «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:ЦентробанкРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры