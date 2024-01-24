ЦБ: Россияне ожидают инфляцию в 12,7% в январе вместо 14,2% в декабре
24 января 202417:08
Инфляционные ожидания россиян в январе снизились до 12,7% вместо 14,2% в декабре. Об этом сообщается на сайте Банка России.
Отмечается, что наблюдаемая инфляция среди имеющих сбережения в январе составила 14%, снизившись за месяц на 0,5%. При этом среди тех, кто не имеет сбережений, наблюдаемая инфляция составила 18,2%, в декабре этот показатель составлял 19%.
Ранее, 12 января, Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в декабре 2023 года замедлилась до 7,42%, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Автобус протаранил толпу людей в Санкт-Петербурге
- В администрации Томской области предложили ввести для учителей форму
- В Саудовской Аравии откроют первый магазин с алкоголем
- В Омской области задержали экс-бойца СВО с оптовой партией мефедрона
- Клавишник «Yes» Уэйкман намерен отправиться в прощальный тур
- Туроператоры прогнозируют рост въездного туризма в РФ в 3-4 раза
- Польские фермеры вышли на митинг из-за наплыва украинских товаров
- ЦБ: Россияне ожидают инфляцию в 12,7% в январе вместо 14,2% в декабре
- Старинные доспехи из коллекции Музея классического искусства продадут с аукциона
- В России планируют открыть академию шаманов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru