Росстат заявил о замедлении в декабре 2023 года годовой инфляции

Отмечается, что в ноябре прошлого года уровень инфляции был равен 7,48%.

Уточняется, что в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,73%. В частности, продовольственные товары в декабре стали дороже на 1,49% по сравнению с ноябрем, и на 8,16% в годовом выражении.

Что касается непродовольственных товаров, то они подорожали на 0,42% в месячном выражении и на 5,96% - в годовом. Рост стоимости услуг составила 0,1% и 8,33%, соответственно.

Ранее экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил «Радиоточке НСН», что текущая ключевая ставка Центробанка РФ в 16% не помогает бороться с инфляцией, но препятствует развитию экономики страны.

