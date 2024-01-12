Росстат заявил о замедлении в декабре 2023 года годовой инфляции
Годовая инфляция в России в декабре 2023 года замедлилась до 7,42%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
Отмечается, что в ноябре прошлого года уровень инфляции был равен 7,48%.
Уточняется, что в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,73%. В частности, продовольственные товары в декабре стали дороже на 1,49% по сравнению с ноябрем, и на 8,16% в годовом выражении.
Что касается непродовольственных товаров, то они подорожали на 0,42% в месячном выражении и на 5,96% - в годовом. Рост стоимости услуг составила 0,1% и 8,33%, соответственно.
Ранее экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил «Радиоточке НСН», что текущая ключевая ставка Центробанка РФ в 16% не помогает бороться с инфляцией, но препятствует развитию экономики страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru