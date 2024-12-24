ЦБ России: Снижение ключевой ставки опасно из-за дефицита рабочей силы

Также в ЦБ подчеркнули, что снижение ключевой ставки приведет к росту спроса, который сегодня и так превышает предложение.

Ранее Центробанк РФ, вопреки всем прогнозам и ожиданиям повышения, сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. При этом Центробанк РФ может вернуться к обсуждению повышения ключевой ставки в феврале 2025 года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По её словам, на заседании 20 декабря рассматривался вопрос увеличения ставки до 22% и 23% годовых, однако в итоге было решено сохранить её на текущем уровне. В ходе пресс-конференции она отметила, что в настоящее время уровень ключевой ставки достаточно высокий, и вместе с банковским регулированием он ведет «к значимому ужесточению денежно-кредитных условий, передает «Радиоточка НСН».

