ЦБ России: Снижение ключевой ставки опасно из-за дефицита рабочей силы

Снижение ключевой ставки опасно для экономики из-за дефицита рабочей силы, говорится в официальном письме ЦБ РФ в ответ на запрос депутата Госдумы Дениса Парфенова, передает РИА Новости.

В сообщении уточняется, что даже при условии более дешевых денег для производителей ситуация не поменяется значительно, так как кадровый голод заставит компании наращивать издержки, повышая зарплаты. Это в свою очередь вновь разгонит инфляцию.

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Также в ЦБ подчеркнули, что снижение ключевой ставки приведет к росту спроса, который сегодня и так превышает предложение.

Ранее Центробанк РФ, вопреки всем прогнозам и ожиданиям повышения, сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. При этом Центробанк РФ может вернуться к обсуждению повышения ключевой ставки в феврале 2025 года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По её словам, на заседании 20 декабря рассматривался вопрос увеличения ставки до 22% и 23% годовых, однако в итоге было решено сохранить её на текущем уровне. В ходе пресс-конференции она отметила, что в настоящее время уровень ключевой ставки достаточно высокий, и вместе с банковским регулированием он ведет «к значимому ужесточению денежно-кредитных условий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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