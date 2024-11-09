ЦБ РФ зафиксировал рекордные золотые резервы в $207,69 млрд
Золотые резервы России достигли рекордных 207,7 миллиарда долларов, говорится на официальном сайте Центрального банка РФ.
Согласно отчету, за месяц показатель увеличился на 4%, или примерно на восемь миллиардов долларов. В конце сентября объем золотых резервов составлял 199,76 миллиарда долларов.
Доля золота в российских золотовалютных резервах выросла с 31,5% месяцем ранее до 32,9%, что является новым максимумом с ноября 1999 года.
Рекорд был установлен 1 января 1993 года, тогда доля золота в резервах РФ составила 56,9%. Исторический минимум был зафиксирован в июне 2007 — лишь 2,1%.
Ранее экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев в пресс-центре НСН заявил, что Центральный банк РФ завел себя в тупик с ценоопределением на валюты, в нем страна находится уже несколько месяцев, однако ЦБ он устраивает.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru