ЦБ РФ зафиксировал рекордные золотые резервы в $207,69 млрд

Согласно отчету, за месяц показатель увеличился на 4%, или примерно на восемь миллиардов долларов. В конце сентября объем золотых резервов составлял 199,76 миллиарда долларов.



Доля золота в российских золотовалютных резервах выросла с 31,5% месяцем ранее до 32,9%, что является новым максимумом с ноября 1999 года.



Рекорд был установлен 1 января 1993 года, тогда доля золота в резервах РФ составила 56,9%. Исторический минимум был зафиксирован в июне 2007 — лишь 2,1%.

Ранее экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев в пресс-центре НСН заявил, что Центральный банк РФ завел себя в тупик с ценоопределением на валюты, в нем страна находится уже несколько месяцев, однако ЦБ он устраивает.

