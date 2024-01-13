ЦБ РФ внес проект «Слово пацана/Slovopacana» в список финансовых пирамид

Регулятор отмечает, что сайт проиллюстрирован кадрами из одноименного сериала Жоры Крыжовникова, однако не имеет к нему никакого отношения.



В Центробанке подчеркнули, что организаторы пирамиды предлагают сделать взнос в криптовалюте — примерно 10 долларов. Взамен пользователь якобы должен получить токены проекта, которые растут в цене «сразу на 25% в день». При этом для повышения курса нужно привлечь как можно больше людей.

Ранее стало известно, что Центробанк проверит новые практики выдачи льготной ипотеки в крупных российских банках, напоминает «Радиоточка НСН».

