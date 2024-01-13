ЦБ РФ внес проект «Слово пацана/Slovopacana» в список финансовых пирамид
Центробанк России внес в перечень финансовых пирамид интернет-проект «Слово пацана/Slovopacana».
Регулятор отмечает, что сайт проиллюстрирован кадрами из одноименного сериала Жоры Крыжовникова, однако не имеет к нему никакого отношения.
В Центробанке подчеркнули, что организаторы пирамиды предлагают сделать взнос в криптовалюте — примерно 10 долларов. Взамен пользователь якобы должен получить токены проекта, которые растут в цене «сразу на 25% в день». При этом для повышения курса нужно привлечь как можно больше людей.
Ранее стало известно, что Центробанк проверит новые практики выдачи льготной ипотеки в крупных российских банках, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Boeing-737 экстренно вернули в аэропорт Японии из-за трещины на стекле
- Нереальная жизнь: Игровую зависимость сравнили с наркотической
- ЦБ РФ внес проект «Слово пацана/Slovopacana» в список финансовых пирамид
- Церковный суд лишил сана протоиерея Алексея Уминского
- Ученые обучили ИИ оценивать риск развития зависимости от видеоигр
- Праздничные порывы: В России продолжаются коммунальные аварии
- СМИ: Украинских депутатов и чиновников могут лишить брони от мобилизации
- СМИ: Рэперу Оксимирону грозит запрет выступать в ОАЭ из-за антироссийских заявлений
- Военком из мемов станет вице-премьером Забайкалья
- Отменили Акунина*: В России прекращают выход книг и спектаклей автора-иноагента
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru