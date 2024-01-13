ЦБ РФ внес проект «Слово пацана/Slovopacana» в список финансовых пирамид

Центробанк России внес в перечень финансовых пирамид интернет-проект «Слово пацана/Slovopacana».

Центробанк: Мошенники стали предлагать россиянам разморозить активы за рубежом

Регулятор отмечает, что сайт проиллюстрирован кадрами из одноименного сериала Жоры Крыжовникова, однако не имеет к нему никакого отношения.

В Центробанке подчеркнули, что организаторы пирамиды предлагают сделать взнос в криптовалюте — примерно 10 долларов. Взамен пользователь якобы должен получить токены проекта, которые растут в цене «сразу на 25% в день». При этом для повышения курса нужно привлечь как можно больше людей.

Ранее стало известно, что Центробанк проверит новые практики выдачи льготной ипотеки в крупных российских банках, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:ФинансыЦентробанк

Горячие новости

Все новости

партнеры