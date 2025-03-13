Запуск миссии Crew-10 на МКС перенесли почти на сутки

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило о переносе почти на сутки запуска миссии Crew-10 на Международную космическую станцию.

Планировалось, что попытка пуска состоится не ранее 19:26 13 марта (02:26 14 марта мск) после устранения неисправности.

«Руководители миссии... решили отказаться от попытки запуска в четверг, 13 марта, из-за сильного ветра и осадков», - рассказали в NASA.

Теперь запуск Crew-10 планируют осуществить 14 марта не ранее 19:03 (15 марта 02:03 по Москве).

Между тем госкорпорация «Роскосмос» назвала дату пуска пилотируемого корабля «Союз МС-27», он запланирован на 8 апреля, пишет 360.ru.

