Запуск миссии Crew-10 на МКС перенесли почти на сутки
Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило о переносе почти на сутки запуска миссии Crew-10 на Международную космическую станцию.
Планировалось, что попытка пуска состоится не ранее 19:26 13 марта (02:26 14 марта мск) после устранения неисправности.
«Руководители миссии... решили отказаться от попытки запуска в четверг, 13 марта, из-за сильного ветра и осадков», - рассказали в NASA.
Теперь запуск Crew-10 планируют осуществить 14 марта не ранее 19:03 (15 марта 02:03 по Москве).
Между тем госкорпорация «Роскосмос» назвала дату пуска пилотируемого корабля «Союз МС-27», он запланирован на 8 апреля, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ПВО уничтожила над территорией России 77 украинских беспилотников
- Запуск миссии Crew-10 на МКС перенесли почти на сутки
- СМИ: Украина исчерпала запасы американских ракет ATACMS
- Кремль прокомментировал намерение урегулировать украинский кризис не ранее 2026 года
- СМИ: За атакой БПЛА на Москву могут стоять Британия и Франция
- Определились все пары четвертьфинала Лиги чемпионов
- СМИ: Украина потеряла все переданные танки Strv
- Предвестник непростых событий: В марте россиян ждет кровавая луна
- В Госдуме призвали Запад ввести эмбарго на оружие Киеву
- Посол Келин: Россия рассмотрит предложение США по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru