Определились все пары четвертьфинала Лиги чемпионов
13 марта 202505:32
Стали известны все пары четвертьфинала Лиги чемпионов, сообщает RT.
«Реал» встретится с «Арсеналом», ПСЖ сыграет с «Астон Виллой», «Бавария» - с «Интером», а «Барселона» проведёт матч с «Боруссией».
Первые игры состоятся 8 апреля. Ответные пройдут 15 числа.
Ранее стало известно, что УЕФА рассматривает возможность отмены дополнительного времени в Лиге чемпионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru