Определились все пары четвертьфинала Лиги чемпионов

Стали известны все пары четвертьфинала Лиги чемпионов, сообщает RT.

«Реал» встретится с «Арсеналом», ПСЖ сыграет с «Астон Виллой», «Бавария» - с «Интером», а «Барселона» проведёт матч с «Боруссией».

Первые игры состоятся 8 апреля. Ответные пройдут 15 числа.

Ранее стало известно, что УЕФА рассматривает возможность отмены дополнительного времени в Лиге чемпионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

