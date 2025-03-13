СМИ: Украина потеряла все переданные танки Strv

За два года войска России нанесли как минимум 14 ударов по этим боевым машинам. Каждый танк был поврежден как минимум один раз. Большая часть машин – модернизированные варианты Leopard 2A5 производства Германии.

Ранее ВСУ потеряли около 13 тысяч военнослужащих и 46 танков за первую неделю года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

