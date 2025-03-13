СМИ: Украина потеряла все переданные танки Strv

Киев потерял все 10 танков Strv 122, которые были поставлены Швецией, сообщает Forbes.

ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 220 военнослужащих и танк Leopard

За два года войска России нанесли как минимум 14 ударов по этим боевым машинам. Каждый танк был поврежден как минимум один раз. Большая часть машин – модернизированные варианты Leopard 2A5 производства Германии.

Ранее ВСУ потеряли около 13 тысяч военнослужащих и 46 танков за первую неделю года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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