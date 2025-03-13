СМИ: Украина потеряла все переданные танки Strv
13 марта 202505:17
Киев потерял все 10 танков Strv 122, которые были поставлены Швецией, сообщает Forbes.
За два года войска России нанесли как минимум 14 ударов по этим боевым машинам. Каждый танк был поврежден как минимум один раз. Большая часть машин – модернизированные варианты Leopard 2A5 производства Германии.
Ранее ВСУ потеряли около 13 тысяч военнослужащих и 46 танков за первую неделю года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru