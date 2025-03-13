СМИ: Украина исчерпала запасы американских ракет ATACMS

Киев исчерпал запасы тактических ракет ATACMS американского производства, сообщает Associated Press.

США поставили около 40 ракет, которые закончились в конце января. Применять ATACMS для ударов вглубь территории России Украине разрешил в ноябре 2024 года Джо Байден. Аналогичное разрешение дали Великобритания и Франция для своих ракет Storm Shadow и SCALP соответственно.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не считает правильным поставлять Киеву оружие, которым можно бить вглубь территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

