Центробанк: Мошенники стали предлагать россиянам разморозить активы за рубежом

Мошенники стали предлагать россиянам разморозить активы за рубежом, сообщили в пресс-службе Центробанка.

Злоумышленники пишут гражданам по почте, в социальных сетях и мессенджерах. Желающим обещают вернуть «двойную» сумму, но сначала необходимо перевести сумму заморозки на счет, деньги с которого напрямую идут мошенникам.

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Администрация американского лидера Джо Байдена одобряет принятие законодательных мер, допускающих конфискацию замороженных российских активов (порядка $300 млрд) для оплаты восстановления Украины, сообщило ранее агентство Bloomberg.

Также администрация США планирует согласовать эти меры с партнерами по «Большой семерке». Особенно это касается европейских союзников, где находится около $200 млрд замороженных российских активов и где их односторонняя конфискация не нашла активной поддержки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:МошенникиЦентробанк

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