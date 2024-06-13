ЦБ с 13 июня установит курсы доллара и евро на основе данных на внебиржевом рынке
Центробанк РФ с 13 июня устанавливает курсы доллара и евро к рублю на основе данных отчетности банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Отмечается, что резервные подходы к расчету официальных курсов валют на случай отсутствия валютных торгов на Мосбирже предусмотрены Указанием № 6290-У от 3 октября 2022 года. Регулятор указал, что с момента вступления в силу Указания ЦБ каждый день осуществлял расчет курсов иностранных валют на основе всех предусмотренных подходов, в том числе на основе данных внебиржевой информации по данным отчетности кредитных организаций.
Сообщается, что такие расчеты показывали незначительные отклонения курсов доллара и евро, рассчитанных на основе внебиржевых данных, от официальных курсов доллара США и евро, установленных ЦБ на соответствующие дни. Подчеркивается, что среднее отклонение доллара составило 0,01%, для евро - 0,03%.
Ранее частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков в беседе с НСН посоветовал россиянам, у которых есть сбережения в валюте, хранить их, а не «бежать» продавать, передает «Радиоточка НСН».
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