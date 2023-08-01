ЦБ РФ: российский рынок ипотеки по итогам года обновит исторический максимум

Рынок ипотечного кредитования в России по итогам 2023 года обновит исторический максимум, побив рекорд 2021 года, когда граждане получили займы на покупку жилья на 5,7 триллиона рублей, сообщает телеканал «360» со ссылкой на доклад регулятора.

В Москве зарегистрировано максимальное число ипотек за полгода

Россияне стали чаще брать кредиты на квартиру из-за роста доходов и ожидания дальнейшего увеличения инфляции. Охлаждение кредитования ожидается только в 2024–2025 годах из-за дальнейшего повышения ключевой ставки.

Окончательное решение о повышении ключевой ставки Банк России примет после новой оценки ситуации и баланса рисков для достижения инфляции на уровне 4% в 2024 году, сказано в документе ЦБ РФ.

Как стало известно ранее, Банк России ужесточит регулирование выдачи кредитов на приобретение жилья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ЦентробанкНедвижимостьЖильеИпотека

Горячие новости

Все новости

партнеры