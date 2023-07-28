ЦБ ужесточит регулирование выдачи ипотечных кредитов
Банк России ужесточит регулирование выдачи кредитов на приобретение жилья, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регулятора.
С 1 октября 2023 года ЦБ повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Больше всего мера коснется займов с низким первоначальным взносом и закредитованных заемщиков.
Наибольшие надбавки установят в сегменте первичной недвижимости. Для ипотечных кредитов на новостройку с первоначальным взносом от 0 до 10% устанавливаются запретительные надбавки. Банку нужно будет иметь капитал, равный 900% объема выданной по таким параметрам ипотеки.
Центробанк отметил, что на вторичном рынке не наблюдается существенного завышения стоимости залога. В этом сегменте надбавки повысятся в меньшей степени, подчеркнул регулятор.
Правительство России поддержало законопроект о сохранении единственного ипотечного жилья в собственности гражданина при его личном банкротстве, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru