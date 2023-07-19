В Москве зарегистрировано максимальное число ипотек за полгода
В июне Управлением Росреестра по Москве было зарегистрировано более 13 тысяч договоров ипотечного кредитования, что на 12,6% превзошло майские показатели, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Москва сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам. Их объем в июне составил 26,5 миллиарда рублей – это 19,6% от общероссийского объема льготной ипотеки», – добавил он.
Руководитель Управления Росреестра Игорь Майданов заявил, что по итогам второго квартала фиксируется рекордное число ипотечных сделок при покупке жилья в новостройках и на вторичном рынке, сделок было более 36 тысяч, что на 28,6% больше, чем в первые три месяца 2023 года.
По результатам первого полугодия в Москве зафиксированы рекордные показатели всех лет – 64 тысячи сделок. Отмечается, что росту также поспособствовал проект «Электронная ипотека за 24 часа».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru