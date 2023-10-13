ЦБ РФ: Реальный эффективный курс рубля с начла года упал почти на 30%
Реальный эффективный курс рубля за девять месяцев текущего года упал на 29,7%. Такие цифры обозначен в обзоре Центробанка «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля - 2023 года». Документ опубликован на официальном сайте регулятора.
При этом тот же показатель к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в сентябре подрос на 0,2% по отношению к августу, отмечается в публикации.
Реальный эффективный валютный курс - показатель, который отражает динамику валютных курсов. Он рассчитывается как взвешенная сумма индексов реального валютного курса данного года по отношению к базовому. Каждый такой индекс умножается на удельный вес стран-торговых партнеров во внешнем торговом обороте.
Исходя из этого, стандартная методика расчёта реального обменного курса основана на отношении индексов потребительских цен внутри страны и за рубежом, взвешенных пропорционально доле каждой страны во внешнеторговом обороте.
Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что представитель Кремля Дмитрий Песков «валяет дурака», когда говорит, что за курс рубля можно не переживать и не обращать на него внимания.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Почти 400 населенных пунктов Приангарья отключены от света из-за шторма
- «Сообразили на троих»: Путин рассказал, с кем обедал в день рождения
- Путин рассказал, когда поедет в Армению
- Суд приговорил к 16 годам колонии экс-моряка ВМФ РФ за госизмену
- Диетолог рассказала, полезны ли сырые яйца
- Человек впал в кому на американских горках в Москве
- Россиянин Рублёв вышел в полуфинал турнира АТР Masters в Шанхае
- Путин: Курс рубля к доллару не связан с проблемами в экономике России
- Школа в Курской области повреждена при обстреле ВСУ
- Путин: российские миротворцы останутся в Нагорном Карабахе до 2025 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru