ЦБ РФ: Реальный эффективный курс рубля с начла года упал почти на 30%

Реальный эффективный курс рубля за девять месяцев текущего года упал на 29,7%. Такие цифры обозначен в обзоре Центробанка «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля - 2023 года». Документ опубликован на официальном сайте регулятора.

При этом тот же показатель к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в сентябре подрос на 0,2% по отношению к августу, отмечается в публикации.

Реальный эффективный валютный курс - показатель, который отражает динамику валютных курсов. Он рассчитывается как взвешенная сумма индексов реального валютного курса данного года по отношению к базовому. Каждый такой индекс умножается на удельный вес стран-торговых партнеров во внешнем торговом обороте.

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Исходя из этого, стандартная методика расчёта реального обменного курса основана на отношении индексов потребительских цен внутри страны и за рубежом, взвешенных пропорционально доле каждой страны во внешнеторговом обороте.

Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что представитель Кремля Дмитрий Песков «валяет дурака», когда говорит, что за курс рубля можно не переживать и не обращать на него внимания.

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ФОТО: РИА Новости
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