ЦБ РФ: Реальный эффективный курс рубля с начла года упал почти на 30%

Реальный эффективный курс рубля за девять месяцев текущего года упал на 29,7%. Такие цифры обозначен в обзоре Центробанка «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля - 2023 года». Документ опубликован на официальном сайте регулятора.

При этом тот же показатель к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в сентябре подрос на 0,2% по отношению к августу, отмечается в публикации.

Реальный эффективный валютный курс - показатель, который отражает динамику валютных курсов. Он рассчитывается как взвешенная сумма индексов реального валютного курса данного года по отношению к базовому. Каждый такой индекс умножается на удельный вес стран-торговых партнеров во внешнем торговом обороте.