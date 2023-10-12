«Технические проблемы»: Экспортеры не смогут укрепить рубль в ближайшее время
Экономист Денис Ракша заявил в эфире НСН, что экспортеры не будут спешить продавать валютную выручку, ссылаясь на технические проблемы и бизнес-процессы.
Экспортеры не смогут в ближайшее время значительно укрепить рубль, так как не будут спешить продавать валютную выручку, заявил экономист Денис Ракша в разговоре с НСН.
Накануне Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами. Ожидается, что мера поможет укрепить рубль. Утром 12 октября курс доллара на Мосбирже опустился ниже 97 рублей впервые с 29 сентября, а курс евро - ниже 103 рублей. Ракша считает, что делать прогнозы по курсу еще рано.
«Никто не знает, до каких значений эта мера позволит укрепить рубль. У экспортеров есть проблема с техническим переводом валютной выручки, многие банки отключены от систем, кто-то под санкциями и так далее. За такие операции берут очень большие комиссии, очень много теряется денег. Если за нарушение договоренности не предусмотрено наказания, то ее выполнять не будут. Это просто человеческое объяснение, почему договориться «неформально» с экспортерами не получилось. Теперь будут предусмотрены штрафы», - рассказал он.
По его словам, выручка у большинства компаний поступает максимум раз в месяц, а еще потребуется дополнительное время на продажу.
«Результат зависит от того, сколько процентов выручки они должны будут продавать. В целом это рубль должно укрепить, но никто не знает – когда и в каком объеме. Надо просто учитывать, что все это происходит не так быстро. У экспортеров эта выручка может поступить, например, только через месяц, а продаст он ее еще через месяц. Прям завтра никто не побежит продавать эту валютную выручку», - заключил он.
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин призвал ФСБ проверить Центробанк, который не только не принимает меры для укрепления рубля, но и поощряет процветание монополий, передает «Радиоточка НСН».
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