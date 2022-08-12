ЦБ РФ ожидает возвращение средней ключевой ставки 5-6% в 2025 году

Центральный банк России ожидает снижение ключевой ставки до 5-6% в 2025 году. Такие сроки обозначены в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и трёхлетний период.

При этом, согласно прогнозу, темпы роста кредитования в 2025 году должны повыситься до 8-13% как для организаций, так и для населения. Инфляция в 2025 году прогнозируется на уровне 4%, а рост отечественной экономики - в пределах 1,5-2,5%.