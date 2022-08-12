ЦБ РФ ожидает возвращение средней ключевой ставки 5-6% в 2025 году

Центральный банк России ожидает снижение ключевой ставки до 5-6% в 2025 году. Такие сроки обозначены в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и трёхлетний период.

При этом, согласно прогнозу, темпы роста кредитования в 2025 году должны повыситься до 8-13% как для организаций, так и для населения. Инфляция в 2025 году прогнозируется на уровне 4%, а рост отечественной экономики - в пределах 1,5-2,5%.

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Центробанк РФ прогнозирует среднюю ключевую ставку в текущем году на уровне 10,5-10,8%, в 2023 году - 6,5-8,5%, в 2024 году - 6,0-7,0%.

Регулятор ранее оценивал нейтральную ставку в 5-6%. Однако в середине июля первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева допустила пересмотр оценки с учетом новых условий.

Нейтральная или естественная процентная ставка денежно-кредитной политики - значение, при котором обеспечивается достижение целевого ориентира инфляции и полная загрузка производственных мощностей.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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