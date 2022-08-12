Аналитик призвал россиян отказаться от валютных активов за рубежом
Россияне, купившие валюту на скачке курсов и выведшие ее за рубеж, рискуют потерять свои накопления из-за "воровства" Европейского банка, заявил Владимир Левченко.
Россияне рискуют потерять свои валютные активы за рубежом, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» биржевой аналитик Владимир Левченко. Так он прокомментировал тенденцию на покупку валюты за рубли и выводу ее за рубеж.
По сведениям Центробанка, остатки на валютных банковских счетах сократились в июле на три миллиарда долларов.
«Сегодня хранить валюту за рубежом опасно. Степень риска зависит от того, в какой валюте и где именно хранятся накопления. Наибольшему риску подвержены владельцы вкладов в евро, так как есть вероятность, что Европейский центральный банк заблокирует все безналичные евро, принадлежащие россиянам. Пока что заморозка российских активов происходит не по всему миру. Но риски того, что все российские активы будут тотально украдены, действительно существуют», — подчеркнул Левченко.
Также собеседник «Радиоточки НСН» уточнил, что рядовым россиянам следует переходить на рублёвые вклады как на наиболее выгодные и безопасные.
«Сейчас ситуация изменилась кардинально. После распада СССР стратегия была простая: часть имеющихся сбережений переводилась в валюту и либо откладывалась, либо инвестировалась. Если наблюдалось заметное укрепление рубля, это было сигналом для того, чтобы дополнительно выйти из рубля. Сегодня рубль — хорошая валюта, причём очень надолго. Соответственно, если мы видим всплеск ослабления рубля, то это повод для того, чтобы уменьшить собственную валютную позицию. Валюта сейчас уже не считается инструментом для сбережения», — заключил он.
В свою очередь, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский заявил «Радиоточке НСН», что к осени доллар начнет ослабевать, его курс будет в диапазоне 70-80 рублей.
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