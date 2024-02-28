ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Гефест»

Отмечается, что кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Указывается, что регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к банку меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков.

Также сообщается, что «Гефест» допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Подчеркивается, что суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

По величине активов «Гефест» занимал 336 место в банковской системе России.

Ранее, 21 февраля, ЦБ отозвал лицензию у «Киви банка». Это был первый отзыв банковской лицензии в стране с 2022 года, передает «Радиоточка НСН».

