«Миллионы кошельков!»: В отрасли оценили последствия отзыва лицензии у «Киви банка»
Одной из причин отзыва лицензии стало финансирование терроризма, вклады до 1,4 миллиона рублей будут возвращены. Электронные кошельки в систему страхования не входят.
Банк России 21 февраля отозвал лицензию у «Киви банка» после неоднократных предупреждений о нарушении законодательства.
Утверждается, что финансовая организация систематически допускала «нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», - говорится в сообщении регулятора.
ЦБ установил многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без ведома последних и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан.
В официальном релизе ЦБ указано, что «банк не был значимым кредитором реального сектора экономики», при этом последствия подобного решения россияне уже успели ощутить на себе.
ВКЛАДЫ ВЕРНУТ: СКОЛЬКО И КОГДА
Вероятной причиной отзыва лицензии у «Киви банка» стало финансирование терроризма при помощи организации, заявил в разговоре с НСН главный редактор интернет-портала Finnews.ru Владимир Шевченко. Это плохая новость для банка, но хорошая для его клиентов, уверяет аналитик банковской сферы. Если проблема кроется в «антиотмывочном» законе, с большой долей вероятности денежные средства пользователей «Киви-Банка» вернутся их владельцам.
Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей.
При этом средства на электронных кошельках «Киви Банка» не застрахованы по системе страхования вкладов, сообщили в Банке России.
«Электронные денежные средства и деньги, размещенные без открытия счета, не защищены страховкой. Вы можете обратиться в АСВ», — следует из ответа в официальном Telegram-канале Банка России.
Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 6 марта, сообщило позже Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Банки-агенты будут отобраны на конкурсе не позднее 27 февраля. Подать заявление о возмещении в АСВ можно в период ликвидации банка, он составит менее года.
Пользователи сообщили, что пополнение «Киви кошелька» стало недоступно сразу после отзыва Центробанком лицензии у банка. При попытке пополнения баланса система выдает ошибку и советует обратиться в банк, выпустивший карту.
По данным «Коммерсанта», «Киви кошельков» на данный момент открыто порядка 15 миллионов.
Платежная система Contact также не будет работать из-за отзыва лицензии у «Киви банка», сообщает ЦБ.
Мобильное приложение Qiwi также перестало работать «из-за большой нагрузки», операции недоступны. Не работают и платежные терминалы, передает РИА Новости. Автоматы предлагают «поискать другой терминал». Сам экран автоматов заблокирован, высвечивается надпись «Платежи временно не принимаются».
Расписки «Киви банка» рухнули на 50% на Мосбирже сразу же после открытия торгов после появления новостей об отзыве Банком России лицензии. Для кредитного учреждения отзыв лицензии означает прекращение банковской деятельности, что фактически означает банкротство.
ЧТО ДЕЛАТЬ С КОШЕЛЬКАМИ
Деньги с «Киви кошельков» и с части вкладов этого банка пользователи могут потерять и вывести средства будет невозможно, заявил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев.
«Гарантии распространяются только, если это банковский счет. На электронный кошелек, брокерский счет, инвестиционный счет — нет. Были даже случаи, когда люди успевали перебросить онлайн с инвестиционного счета на обычный банковский, и как только деньги оказывались на нем, гарантия начинала работать», - пояснил он.
По словам эксперта, вкладчики из белого реестра банка, у которых есть на руках договоры, получат страховые выплаты до 8 марта, «но есть риск, что там была серая бухгалтерия».
Со своей стороны, зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов добавил, что самостоятельно вывести средства с Qiwi кошельков и этого банка не получится.
По его словам, решение ЦБ по отзыву лицензии полностью обосновано.
«Полагаю, что там как раз немного было людей, которые держали больше, чем 1 400 000 рублей, поскольку Qiwi — это больше платежная система. В ближайшее время будет информация о том, как людям поступать, каким образом забирать свои деньги из этой системы», — подчеркнул он.
При этом блокировка «Киви кошельков» никак не скажется на добросовестных предпринимателях, так как они используют для работы банковские счета, заявила председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в интервью НСН.
Я не думаю, что это будет существенно. В основном все оплаты идут на счет банковский, предпринимателю так удобнее. А «Киви кошелек» - это обходная история. Именно через «Киви кошелек» много мошеннических схем образовалось. Я не думаю, что бизнес от этого пострадает вообще», - рассказала она.
КАЧНУЛО ДРУГИЕ БАНКИ
Отзыв лицензии у Киви-банка затронул клиентов других банков. Так, стала недоступна оплата через приложение и банкоматы Металлинвестбанка сотовой связи и интернета, проходящие через сервис Qiwi. Клиенты банка «Точка» также столкнулись с ограничениями некоторых операций. «Сбои» до сих пор не устранены.
Райффайзенбанк также сообщил о проблемах с оплатой мобильной связи и услуг в приложении кредитной организации. В приложении указано, что банк делает все, чтобы восстановить сервис как можно быстрее.
Проблемы с оплатой связи через приложение Райффайзенбанка связаны с отзывом лицензии у Киви-банка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.
Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в комментарии НСН напомнил о прошлогодних проблемах «Киви банка».
«Я не думаю, что это был популярный инструмент для расчетов, и не думаю, что там большие объемы. Конечно, пострадает какое-то количество людей, но у «Киви» такая сложная предыстория, что, я думаю, люди знающие проявляли осторожность», - сказал он.
«Киви банк» по итогам 2023 года занимал 73-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», на начало февраля 2024 года - 89-е по данным ЦБ.
2023 год стал первым, когда не было отозвано ни одной банковской лицензии. Замглавы ЦБ Алексей Гузнов говорил в декабре, что это свидетельствует о стабильности банковской системы, передает ТАСС.
В 2022 году ЦБ отозвал у банков две лицензии («Кросна-Банк» и «Консервативный коммерческий банк»), напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Прокуратура Нью-Йорка потребует конфискации, если Трамп не выплатит $355 млн
- СМИ: Законодателей не пустят на послание Путина без ПЦР-теста
- Определились все участники плей-офф Кубка Гагарина — 2024
- Володин: Путин вернул России рыбу, которую ели англичане 68 лет
- Проголосовать на выборах президента России можно будет в 144 странах
- Банкноты с изображением Карла III появятся в Великобритании летом 2024 года
- Росздравнадзор: в России никто не пострадал из-за аппаратов ИВЛ Philips
- Финансовый аналитик предупредил о потере средств пользователей Qiwi
- В Грузии не выявили ни одного случая обхода антироссийских санкций
- Госдума лишила Британию права добывать рыбу в российской части Баренцева моря
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru