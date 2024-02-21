«Миллионы кошельков!»: В отрасли оценили последствия отзыва лицензии у «Киви банка»

Банк России 21 февраля отозвал лицензию у «Киви банка» после неоднократных предупреждений о нарушении законодательства.

Утверждается, что финансовая организация систематически допускала «нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», - говорится в сообщении регулятора.

ЦБ установил многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без ведома последних и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан.

В официальном релизе ЦБ указано, что «банк не был значимым кредитором реального сектора экономики», при этом последствия подобного решения россияне уже успели ощутить на себе.

ВКЛАДЫ ВЕРНУТ: СКОЛЬКО И КОГДА

Вероятной причиной отзыва лицензии у «Киви банка» стало финансирование терроризма при помощи организации, заявил в разговоре с НСН главный редактор интернет-портала Finnews.ru Владимир Шевченко. Это плохая новость для банка, но хорошая для его клиентов, уверяет аналитик банковской сферы. Если проблема кроется в «антиотмывочном» законе, с большой долей вероятности денежные средства пользователей «Киви-Банка» вернутся их владельцам.



Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей.

При этом средства на электронных кошельках «Киви Банка» не застрахованы по системе страхования вкладов, сообщили в Банке России.

«Электронные денежные средства и деньги, размещенные без открытия счета, не защищены страховкой. Вы можете обратиться в АСВ», — следует из ответа в официальном Telegram-канале Банка России.