ЦБ РФ: инфляция вернется к 4% к концу 2022 года

По данным регулятора, решения о повышении ключевой ставки в июне-июле направлены на ограничение риска более существенного и продолжительного отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращение к 4% к концу 2022 года.

Таргет ЦБ РФ по инфляции пока остается в формулировке «вблизи 4%», однако Банк России не исключил пересмотра этой цели в сторону понижения по итогам обзора денежно-кредитной политики, которая, согласно прогнозу, продлится год.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что инфляция может стать в стране долгосрочной. По словам Нибиуллиной, условия экономики реагируют на коронавирус, поэтому растут цены.

