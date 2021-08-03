ЦБ РФ: инфляция вернется к 4% к концу 2022 года
Центробанк России надеется на возвращение инфляции к цели в 4% в конце 2022 года, сообщает РИА Новости.
По данным регулятора, решения о повышении ключевой ставки в июне-июле направлены на ограничение риска более существенного и продолжительного отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращение к 4% к концу 2022 года.
Таргет ЦБ РФ по инфляции пока остается в формулировке «вблизи 4%», однако Банк России не исключил пересмотра этой цели в сторону понижения по итогам обзора денежно-кредитной политики, которая, согласно прогнозу, продлится год.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что инфляция может стать в стране долгосрочной. По словам Нибиуллиной, условия экономики реагируют на коронавирус, поэтому растут цены.
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