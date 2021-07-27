Путин заявил о необходимости сбалансированных шагов по борьбе с инфляцией
Шаги российских властей по борьбе с инфляцией должны быть «выверены и сбалансированы». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию страны.
Глава государства отметил, что восстановление российской экономики после пандемии сопровождается незначительным ростом инфляции, которая «все же выходит за наши целевые ориентиры».
«Правительство и Центральный банк реагируют соответствующим образом как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования. Важно, чтобы все предпринимаемые шаги были – еще раз хочу это подчеркнуть – скоординированы, выверены и сбалансированы», — цитирует Путина РИА Новости.
Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам с Путиным сообщил, что годовая инфляция в стране сохраняется на уровне 6,56%, напоминает Ura.ru. По итогам года ее уровень может снизиться примерно до 5%, отмечает RT.
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