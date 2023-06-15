Росбанк: ключевая ставка к концу года увеличится до 8,75% годовых

Лавров предупредил, что РФ не продлит «зерновую сделку», если она не заработает до 17 июля

Делимханов отреагировал на сообщения о своём ранении

В Петергофе две школьницы утонули в пруду

ФРС США ожидаемо сохранила ставку в диапазоне 5 - 5,25%

Самсонова вышла в 1/4 финала турнира в Нидерландах вслед за Кудерметовой - старшей