Росбанк: ключевая ставка к концу года увеличится до 8,75% годовых

Ключевая ставка Центробанка России к концу этого года может увеличиться на 0,25-1,25 процентного пункта, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Росбанка Наталью Воеводину.

Набиуллина заявила, что ключевая ставка может превысить 7%

«Мы ждем, что ключевая ставка на конец года будет находиться в диапазоне 7,75–8,75%», — сообщила она.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор допускает возможность повышения ключевой ставки в июле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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