Росбанк: ключевая ставка к концу года увеличится до 8,75% годовых
15 июня 202303:30
Ключевая ставка Центробанка России к концу этого года может увеличиться на 0,25-1,25 процентного пункта, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Росбанка Наталью Воеводину.
«Мы ждем, что ключевая ставка на конец года будет находиться в диапазоне 7,75–8,75%», — сообщила она.
Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор допускает возможность повышения ключевой ставки в июле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru