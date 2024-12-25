ЦБ разрешит выдавать кредиты по ставке более 292%
Совет директоров Центробанка принял решение приостановить ограничения на полную стоимость потребительского кредита в первом квартале 2025 года. Соответствующая информация опубликована на портале регулятора.
Сейчас действует ограничение в размере 292% годовых, после его отмены кредитная ставка сможет его превысить. Под полной стоимостью кредита подразумеваются все расходы на обслуживание займа.
Разрешение действует для микрофинансовых организаций по отдельным категориям займов, ломбардов по всем видам потребительских кредитов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, кредитных потребительских кооперативов и банков.
По словам представителей регулятора, текущие условия могут стать причиной сокращения доступности кредитов и увеличения рисков манипулирования расчетом полной стоимости кредита так, что он все равно превысил бы 292%.
Временный отказ от регулирования в ЦБ был вызван главным образом существенным изменением ситуации на рынке. В Центробанке пояснили, что расчет полной стоимости кредита ведется на основании ситуации предыдущих кварталов.
Ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян заявил, что банки поддерживают введение «периодов охлаждения» для выдачи кредитов, так как это позволит уменьшить число мошенничеств. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru