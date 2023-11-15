ЦБ разрешил банкам скрывать чувствительную информацию до конца 2024 года

Банк России позволил кредитным организациям скрывать определенную информацию до конца 2024 года. Это право продлено еще на один год. Соответствующее заявление опубликовано на портале регулятора.

«Платите!»: Арефьев призвал снизить ставку ЦБ с помощью золотовалютных резервов

Имеется в виду данные, чувствительные к санкционному риску: информация о структуре собственности, существенных условиях реорганизации, а также о членах органов управления и иных должностных лицах. Также банки вправе не обнародовать до конца 2024 года годовую (промежуточную) финансовую отчетность.

Вместе с тем в Центробанке отметили, что некоторые послабления больше действовать не будут, поскольку у кредитных организаций сегодня высокая прибыльность и достаточная финансовая устойчивость. Представители регулятора подчеркнули, что меры сыграли поддерживающую и защитную роль, использовать их в дальнейшем нецелесообразно, так как это снизит мотивацию кредитных организаций к самостоятельному управлению рисками.

Ранее зампредседателя ЦБ Ольга Полякова заявила, что Банк России будет готов вновь повышать ключевую ставку в отсутствие устойчивого замедления инфляции. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:ЭкономикаБанкиЦентробанк

Горячие новости

Все новости

партнеры