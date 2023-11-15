ЦБ разрешил банкам скрывать чувствительную информацию до конца 2024 года

Имеется в виду данные, чувствительные к санкционному риску: информация о структуре собственности, существенных условиях реорганизации, а также о членах органов управления и иных должностных лицах. Также банки вправе не обнародовать до конца 2024 года годовую (промежуточную) финансовую отчетность.

Вместе с тем в Центробанке отметили, что некоторые послабления больше действовать не будут, поскольку у кредитных организаций сегодня высокая прибыльность и достаточная финансовая устойчивость. Представители регулятора подчеркнули, что меры сыграли поддерживающую и защитную роль, использовать их в дальнейшем нецелесообразно, так как это снизит мотивацию кредитных организаций к самостоятельному управлению рисками.

Ранее зампредседателя ЦБ Ольга Полякова заявила, что Банк России будет готов вновь повышать ключевую ставку в отсутствие устойчивого замедления инфляции. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

