ЦБ: Расчеты банков об убыточности льготной ипотеки имеют «элемент лукавства»

Расчеты банков об убыточности льготной ипотеки вызывают вопросы, заявил глава департамента регулирования ЦБ Александр Данилов, передает РБК.

По его словам, отчеты банков содержат «элемент лукавства». Он отметил, что после ужесточения условий доходность у них объективно упала, но отрицательной доходности нет.

В ВТБ заявили, что льготная ипотека де-факто стала убыточной

Средний срок ипотечного кредита вырос с 18 лет в 2020 году до 25 лет заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости. Она отметила, что в связи с этим Банк России выступает за сбалансированное развитие ипотеки, чтобы не допустить кризис на рынке из-за бума. Набиуллина призвала не путать доступность жилья и доступность ипотеки.

Так, средний размер ипотеки в России достиг исторического максимума в декабре – 4,45 миллиона рублей, сообщило Объединенное кредитное бюро (ОКБ), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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