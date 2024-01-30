ЦБ: Расчеты банков об убыточности льготной ипотеки имеют «элемент лукавства»

Средний срок ипотечного кредита вырос с 18 лет в 2020 году до 25 лет заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости. Она отметила, что в связи с этим Банк России выступает за сбалансированное развитие ипотеки, чтобы не допустить кризис на рынке из-за бума. Набиуллина призвала не путать доступность жилья и доступность ипотеки.

Так, средний размер ипотеки в России достиг исторического максимума в декабре – 4,45 миллиона рублей, сообщило Объединенное кредитное бюро (ОКБ), передает «Радиоточка НСН».

