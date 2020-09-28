ЦБ продлил срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир» до 31 декабря

По ее словам, большинство пенсионеров уже были переведены на карту «Мир» и пользуются ей, но такие карты пока получили не все. В связи с этим было решено продлить срок до 31 декабря.

Ранее сообщалось, что в России с 1 октября порядок получения пенсий и пособий на детей. Их будут зачислять только на карту платежной системы «Мир».



